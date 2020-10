Zurückgeworfen an den Anfang

Drei führende Mediziner des Bundeslandes haben gestern ruhig im Ton, aber eindringlich in der Botschaft die Brisanz der Corona-Lage geschildert: Wenn es nicht gelingt, die gegenwärtige Ausbreitung der Pandemie rasch einzudämmen, stoßen unsere Spitäler an ihre Kapazitätsgrenzen – und zwar sehr bald. Das bedeutet, dass in einem ersten Schritt planbare Operationen wieder – wie schon im Frühjahr – verschoben werden müssen.