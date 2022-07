Der Krieg der Russen gegen die Ukraine hat auf den ersten Blick die Wende von der Energiewende gebracht. Weil das Gas nicht mehr so schnell strömt und die Industrie Sicherheit benötigt, ist sie angehalten, wieder Strom aus Erdöl zu gewinnen. Auch die Kohlekraftwerke in Deutschland werden wieder hochgefahren. Und in der Not verbrauchen wir wieder mehr fossile Energie als noch vor einem Jahr.