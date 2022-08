Videos von langen Warteschlangen in Amsterdam-Schiphol, einem der größten Flughäfen Europas, machten in den sozialen Medien die Runde. Bis zu zwei Stunden mussten Passagiere warten, um überhaupt in das Flughafengebäude zu gelangen. Mit viel Geduld kamen sie durch die Sicherheitsschleuse zum Flugzeug, um bei der Ankunft festzustellen, dass es der Koffer nicht so weit geschafft hatte.