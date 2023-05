Nach den Ausschreitungen: Land will auch Jugendsozialarbeit forcieren.

Böller krachten, Rauch stieg auf. In der Linzer Landstraße flogen Steine auf Polizisten und die Oberleitungen der Straßenbahn. Jene Gruppe von Jugendlichen, die in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt die Konfrontation mit der Polizei gesucht hatte, dominierte danach tagelang bundesweit die Schlagzeilen.