Verloren und vergessen in Europa

Jetzt also Lena Schilling: Nach etlichen Absagen anderer Politikerinnen soll die 23-jährige Klimaaktivistin für die Grünen als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl gehen. Damit setzen die Grünen heuer als einzige Partei auf das früher bei anderen Parteien so beliebte Quereinsteiger-Modell – auch wenn etliche Quereinsteiger den Fettnäpfchen-Parcours eines Wahlkampfs bei vergangenen Wahlen nicht unfallfrei hinter sich brachten. Wir wollen nicht darüber spekulieren, ob Schilling das kann.