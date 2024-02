Unser Fußball und seine Fan(un)kultur

Neulich leistete ich mir das Vergnügen, ein Heimspiel des LASK vom Stehplatz aus zu verfolgen. Das ist die Heimstätte der sogenannten "Fankultur", hier schlägt das Herz des Fußballs. So heißt es. Tatsächlich befindet man sich in diesem Sektor nicht wie in der Komfortzone des Stadions (VIP-Tribüne) in der Rolle des Beobachters, hier wird der Fan zum Teil des Spiels. Und das geht so: Vermummte Gestalten lassen vor Matchbeginn trotz Pyrotechnik-Verbot Rauch aufsteigen.