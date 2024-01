Die oberösterreichische Industrie durchlebt eine Rezession, der Bausektor hofft auf eine künstliche Beatmung, am besten durch öffentliche Förderungen, und die gesamte Wirtschaft verliert wegen hoher Inflation, Förderungsexzessen und in der Folge steigender Lohnstückkosten an Wettbewerbsfähigkeit. Kein Wunder also, dass die Arbeitslosigkeit steigt.