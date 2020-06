Gesundheitsminister Rudi Anschober sagte es vor etwas mehr als einer Woche im Interview mit den OÖNachrichten: "Das Virus ist nicht auf Urlaub." Nur, Hand aufs Herz: Das wollte und konnte doch keiner mehr hören angesichts stetig sinkender Corona-Infektionszahlen und einer verständlichen Sehnsucht nach einer Rückkehr zum Leben in der Vor-Corona-Zeit. An diesem Wochenende fanden nun in den österreichischen Landeshauptstädten mehr oder weniger große Demonstrationen statt, bei denen die "Black