Schwedischer Weg für Österreich

Die WHO hat den "Weltnichtrauchertag" 1987 ins Leben gerufen, der jedes Jahr am 31. Mai – also heute – begangen wird. Trotzdem ist Österreich im europäischen Vergleich ein Land von Raucherinnen und Rauchern. Jeder Fünfte greift regelmäßig zur Zigarette. Das liegt nicht zuletzt an der fehlenden Konsequenz seitens des Gesetzgebers: In Österreich trat das Rauchverbot in der Gastronomie 2019 in Kraft.