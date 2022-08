Und wieder wird alles anders. Der Umgang mit der Pandemie an Österreichs Schulen ist vor allem von Übergangslösungen geprägt. "Wie in allen anderen Lebensbereichen gilt es auch im Schulbereich, mit Covid-19 leben zu lernen", teilte das Bildungsministerium den Schulen in einem Rundschreiben mit. Das klingt im dritten Jahr der Pandemie mehr nach einer Kapitulation als nach einem durchdachten Krisenmanagement.