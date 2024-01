Das Salzkammergut – ein Vorbild für Europa

Es ist das dritte Mal in der 39-jährigen Geschichte europäischer Kulturhauptstädte, dass sich Österreich diesen Titel wie einen Lorbeerkranz aufsetzen darf. Nach 2003 in Graz und 2009 in Linz ist nun das Salzkammergut mit der Bannerstadt Bad Ischl und 22 weiteren Gemeinden der erste ländliche Raum, der sich als Sieger fühlen darf, obwohl – abgesehen von der in der Region verankerten und berührenden Eröffnung am Wochenende – noch recht wenig gewonnen ist.