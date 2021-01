Alexej Nawalny hat Bewegung in die russische Gesellschaft gebracht. Aber sein von vielen beschworenes Duell mit Wladimir Putin ist eine einseitige Angelegenheit. Vergangenen Samstag demonstrierten in weit über hundert Städten Russen für Nawalny und gegen Putin. "Die größte allrussische Protestaktion in der modernen Geschichte", jubelt Nawalnys Team auf Telegram. Leider eine vom Wunsch diktierte Übertreibung. In der Hauptstadt Moskau etwa wagten sich kaum mehr als 20.000 Menschen auf die Straße,