Die Geschichte des Rauchverbots in Österreich ist eine typisch österreichische – mit schier endlosen Diskussionen in den vergangenen 15 Jahren, faulen Kompromissen und seltsamen Wendungen. 2004 war von einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Speiselokale die Rede. 2009 wurde eine umstrittene Zwischenlösung geschaffen – viele Betreiber mit mehr als 50 Quadratmetern Fläche mussten in Trennwände für eigene Raucherbereiche investieren. Und dann kam 2018, als die FPÖ mit ihrem