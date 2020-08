Zehn Jahre ist es her, dass sich die Situation in der Pyhrn-Priel-Region erstmals aufschaukelte. Damals, 2010, ging es um die Skischaukel, die die Wurzeralm in Spital am Pyhrn mit der Höss in Hinterstoder verbinden hätte sollen. Doch die Bergbahnen fädelten bei der Variante über das Warscheneck beim Naturschutz ein, schieden im Rennen um eine Erweiterung sieben Jahre später endgültig aus.