Sie haben es wieder getan: Die brutale Polizeigewalt, die Massenfestnahmen und die rogorosen Gefängnisstrafen konnten die Menschen in Russland nicht einschüchtern. Auch am Wochenende gingen in Moskau wieder Tausende auf die Straßen, um mit einem "friedlichen Spaziergang", wie sie es nannten, für faire und freie Wahlen zu demonstrieren. Und wie auch bei den letzten Malen griff die Polizei erneut mit Schlagstöcken und Tränengas hart durch.