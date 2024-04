Prohibition 2.0

Zigaretten sollen in Großbritannien illegal werden.

Am Ende wetteiferten die beiden Chefs der großen britischen Parteien, wer nun mehr für die Gesundheit der jungen Menschen getan hat. Wer im Vereinigten Königreich nach 2009 geboren wurde, wird in seinem Leben keine Zigarette mehr legal erwerben dürfen. Das dürfte demnächst beschlossen werden. Es sollen also nicht nur Jugendliche vor den Folgen des Tabakkonsums geschützt werden, sondern auch Erwachsene, bis sie rauchfrei sterben.