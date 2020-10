Wenn Prager mit dem Auto in den Sommerurlaub an die kroatische Küste fahren (so das coronabedingt denn problemlos möglich ist), dann führt sie ihr Weg direkt durch Linz – jedenfalls, wenn sie die schnellste und kürzeste Route wählen. Wobei die Gelegenheit, die oberösterreichischen Landeshauptstadt bei Kaffee und Linzer Torte kennenzulernen, kaum einer nutzt. Als Sehenswürdigkeiten sind höchstens die voest-Brücke, die voest-Hochöfen entlang der A7 und der Bindermichl-Tunnel durchs