Neben einer Reihe von Gerätschaften befinden sich auch zwei Golfbälle auf dem Mond. Sie bezeugen ebenso wie Fußabdrücke der Astronauten, dass menschliche Wesen den Mond betreten und sich darauf herumgetrieben haben. Am 21. Juli 1969, also vor 50 Jahren, staunten 600 Millionen Menschen an den TV-Geräten, wie Neil Armstrong und „Buzz“ Aldrin als erste Menschen den Mond betraten und damit weltberühmt wurden.