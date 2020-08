Mit Tricks zur zweiten Amtszeit

Kein Tag vergeht, an dem der Möchtegern-Autokrat Donald Trump nicht mit etwas Neuem droht. Einmal denkt er laut darüber nach, die US-Wahlen am 3. November wegen der Pandemie zu verschieben. Dann bringt er die Möglichkeit eines Dekrets ins Spiel, mit dem er die Briefwahl einschränken will. Und immer wieder beschwört er Manipulationen am Wahltag.