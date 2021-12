Eine Ära sei zu Ende gegangen, hieß es gestern im ORF, nachdem Sebastian Kurz (VP) seinen endgültigen Rückzug aus der Politik verkündet hatte. Was für eine Übertreibung. Eine Ära geht dieser Tage in Deutschland zu Ende, wo Angela Merkel gestern Abend nach 16 Jahren Kanzlerschaft mit großem Zapfenstreich verabschiedet wurde. Kurz hingegen war etwas mehr als drei Jahre Kanzler, also nicht einmal eine komplette Legislaturperiode. Er ist zwar mit dem großen Versprechen angetreten, eine Ära zu