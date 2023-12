Diese Woche könnte die Welt-Klimakonferenz in Dubai mit einem Abkommen enden. Am besten mit einem, das einen Pfad enthält, wie man den Ausstieg aus den fossilen Energieträgern schafft. Das wird alles andere als einfach, denn die OPEC, also das Kartell der Erdöl exportierenden Länder, möchte die Förderung von Öl und Gas möglichst lange aufrechterhalten.