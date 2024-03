Linzer Identität durch das Brucknerhaus

Das Linzer Brucknerhaus ist in diesen Tagen eher wegen fragwürdiger Auslegung von Compliance-Bestimmungen und an den eigenen künstlerischen Vorstandsdirektor überwiesene Gagen ins Gespräch gekommen. Das ist ein Jammer, weil dieses Haus, das am Samstag vor 50 Jahren mit Herbert von Karajans Philharmoniker-Dirigat von Bruckners Siebenter eröffnet wurde, eine Art kulturelles Fundament der Stadt darstellt.