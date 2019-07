In dieser Ausgabe versuchen wir Afrika zu beschreiben, ohne gleich die üblichen Bedrohungsfantasien und Ängste zu bemühen, wonach seine Bewohner demnächst in noch größerer Zahl Europa überrennen werden. Aus einem anderen Blickwinkel gesehen wäre es nämlich genauso zulässig, Afrika positiv zu zeichnen, wobei viel von Hoffnung, Dynamik und Wachstum die Rede wäre und von einem Afrika, in dem sich seit dem Jahr 2000 die Einkommen verdoppelt