Legal oder illegal, der Gesundheit ist das egal

Die Jungen sind vernünftiger als die Alten. Zumindest bei einem Blick in den aktuellen Drogenbericht bewahrheitet sich diese gewagte These: 1,6 Millionen Österreicher rauchen täglich. Das ist etwa ein Fünftel der Erwachsenen und ein vergleichbar hoher Wert wie vor bereits 50 Jahren. In Anbetracht aller Bemühungen, die Rauchquote in Österreich zu reduzieren, ist das ein ernüchterndes Ergebnis. Schätzungen gehen davon aus, dass 16 Prozent aller Todesfälle auf den Tabakkonsum zurückzuführen sind.