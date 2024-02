Erinnern Sie sich an die EU-Wahl 2019? Wenige Tage nach Bekanntwerden des Ibiza-Skandals setzte sich in Österreich die ÖVP eines gewissen Sebastian Kurz von den anderen Parteien ab. Für die nicht im Nationalrat vertretenen Grünen hieß der EU-Spitzenkandidat Werner Kogler, und bei der FPÖ nahm ein Mann namens Heinz-Christian Strache ein Vorzugsstimmenmandat nicht an.