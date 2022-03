Schon lange waren die Österreicher nicht so intensiv mit militärischen Analysen konfrontiert wie in diesen Tagen des russischen Angriffs auf die Ukraine. Plötzlich geht es auch bei uns um Verteidigungsfähigkeit und bessere Ausrüstung für das Heer. Da musste man nicht lange warten, bis erste Stimmen laut wurden, die die österreichische Neutralität in Frage stellen. Ex-Nationalratspräsident Andreas Khol (VP) hat das zum Beispiel jetzt in der "Kleinen Zeitung" getan.