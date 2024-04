Innsbruck und andere strategische Probleme der ÖVP

Innsbruck? Florian Tursky? Nach der krachenden Niederlage in der Tiroler Landeshauptstadt versuchte die Bundes-VP am Montag den Ball flach zu halten und nicht weiter auf das Debakel einzugehen. Doch einige wichtige Fragen sollte sich die Volkspartei in ihrem eigenen Interesse selbst stellen. Allen voran: Wer macht in der ÖVP Strategie? Dass die Volkspartei in Innsbruck nun darauf hoffen muss, dass wenigstens ihr Ex-Mitglied Johannes Anzengruber in der Stichwahl reüssiert (und Tursky zur Wahl