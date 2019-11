Einige zogen Parallelen zur Mafia, andere sahen im Verhalten von Donald Trump einen Akt der Selbstsabotage. In jedem Fall könnte ausgerechnet ein Tweet dem US-Präsidenten zum Verhängnis werden. Darin greift er die ehemalige US-Botschafterin in Kiew, Marie Yovanovitch, an – und zwar während diese im Zeugenstand vor dem Kongress über ihre plötzliche Abberufung spricht.