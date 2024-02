Europa reguliert sich in den Ruin

Sind Sie gegen Kinderarbeit? Kein vernünftiger Mensch mit einem Mindestmaß an Empathie würde diese Fragen verneinen. Aber bedeutet das im Umkehrschluss, dass man heimischen Unternehmen noch weitere Bürokratie und Berichtspflichten zumuten darf? Schon jetzt stöhnen nicht nur die großen Betriebe unter weiteren Vorschriften. In Deutschland habe sich die finanzielle Belastung durch mehr Bürokratie innerhalb eines Jahres von zehn auf 27 Milliarden Euro erhöht, heißt es in deutschen Medien.