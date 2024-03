Die österreichische Bundesregierung hat mit einer Gruppe anderer Länder monatelang in Brüssel darum gekämpft, nun dürften auch die letzten Widerstände unter den EU-Staaten überwunden sein: Die Staats- und Regierungschefs sollten noch am Donnerstag grünes Licht für Verhandlungen über einen EU-Beitritt Bosnien-Herzegowinas geben. So sah es die vorläufige Gipfelerklärung vor.