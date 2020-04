Es ist eine düstere Botschaft, die sich über das Land legt, wenn morgen am Palmsonntag die Kirchen leer bleiben. Vor den Christen liegt die feierlichste Woche des Jahres. Es lassen sich diese österlichen Metaphern von Ende und Neubeginn auch in das Virus hineininterpretieren, das jetzt tief in die Gesellschaft schneidet. Der Feind klopft an, es naht der Augenblick der Wahrheit.