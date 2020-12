Die Bilanz der ersten Corona-Massentests in Österreich ist ernüchternd, wenn man allein die Zahl der Teilnehmer – rund 25 Prozent – als harte Währung gelten lässt. Anfangs hoffte man in Regierungskreisen auf 80 Prozent Teilnahme – in den Ländern war man schon realistischer und hielt maximal 60 Prozent für erreichbar.