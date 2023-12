Eine Verlustgeschichte

Es gab einmal eine Zeit, in der politische Parteien durchaus Ansehen genossen – unabhängig davon, ob man die jeweilige Partei dann auch wählte oder nicht. Und das ist nicht so lange her. Überspringen wir die manischen Stimmungsausschläge während der Corona-Zeit – von der anfänglichen Euphorie über gemutmaßte politische Retterfiguren, die mit zunehmender Polarisierung für Teile der Gesellschaft zu Reizfiguren wurden. Dann landen wir also irgendwann Mitte der 2010er-Jahre. Damals