Es ist fast schon ein Ritual, dass Monate vor der Eröffnung von Olympischen Spielen bedrohliche Szenarien Schlagzeilen machen. 2012 wurde in London der Terror-Teufel an die Wand gemalt. Vier Jahre später waren Verzögerungen bei Bauarbeiten und das Zika-Virus in Rio de Janeiro potenzielle Spielverderber. Da und dort waren alle Bedenken und Befürchtungen vergessen, sobald die olympische Maschinerie den Spielbetrieb aufgenommen hat.