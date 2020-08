Eine Rede, die unter die Haut ging

Barack Obama versteht es, wie ein Poet zu sprechen. In seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten sprach der erste schwarze Präsident im Weißen Haus in klaren Worten von der tödlichen Bedrohung für Amerika. Deren Konsequenz sind bis dato 170.000 Pandemie-Tote. Er wählte für seine Rede Philadelphia, den Geburtsort der US-Verfassung in. Vor dem Hintergrund eines Ausstellungsstücks im "National Constitution Center" zeigte Obama die Konsequenzen einer Wiederwahl Trumps auf.