Am Sonntagabend ist der Wahlkampf in Deutschland richtig in Schwung gekommen: Zuerst flimmerte das "ARD-Sommerinterview" mit Bayerns Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder in die Wohnzimmer. Kurz darauf trafen die drei Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU/CSU) und Olaf Scholz (SPD) im TV-Triell aufeinander.