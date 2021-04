Es gehört, zumal in der Politik, Größe dazu, Schwäche öffentlich einzugestehen. Nichts fürchten Amtsträger nämlich mehr, als ihre Verletzlichkeit zeigen zu müssen. Wir reden von einer realitätsfernen Welt, in der die Spitzenfunktionen am Plafond dessen angesiedelt sind, was Menschen leisten können, ohne Schaden zu nehmen. Es gilt das Prinzip des Stärkeren.