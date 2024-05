Ein gelber Pass, der Leben rettet

Es gibt einen "Pass", der in Österreich bis zum fünften Lebensjahr wahrscheinlich wichtiger ist als alle anderen Ausweise: der Mutter-Kind-Pass. In diesem gelben Dokument, das mittlerweile Eltern-Kind-Pass heißt und digital verfügbar ist, steht alles, was in der Schwangerschaft, bei der Geburt und in den ersten fünf Lebensjahren lebenswichtig ist. Das Heftchen wird damit zum beliebten Dokument, weil es so etwas wie das Gesundheitstagebuch der ersten Lebensjahre ist.