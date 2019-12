Kann jetzt noch etwas schiefgehen? Der Koalitionspakt zwischen ÖVP und Grünen ist quasi fertig ausverhandelt, jetzt muss als letzte Hürde am Samstag nur noch der Bundeskongress der Grünen genommen werden. Eine Portion Unkalkulierbarkeit ist immer dabei, wenn Grüne sich zu einem Parteitag treffen. Basisdemokratie gehört zur DNA der Ökopartei und wird entsprechend gelebt. Nicht umsonst hat Parteichef Werner Kogler noch in der Nacht auf Sonntag in einem Schreiben an alle Delegierten um Augenmaß