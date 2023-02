Drei Jahre Grenzerfahrung

Es sind Jahrestage, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Vor drei Jahren begannen Türkis und Grün ihre „offene Ehe“. Beim Nachsehen in den Notizen finden wir das Kanzler-Zitat: „Die Grünen tun uns gut – und wir ihnen.“ Energie spielte damals in unserem Denken nicht wirklich eine Rolle, und an Krieg dachte, im Jänner 2020, schon gar niemand. Es war das letzte Aufbäumen des Endzeitalters von fossiler Energie, von Verwöhnung und Sicherheit.