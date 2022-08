In Österreich steigen die Flüchtlingszahlen: 2015 stellten fast 90.000 Menschen einen Asylantrag. Heuer waren es bis Juni (ohne ukrainische Flüchtlinge) 31.000 Personen. Droht längst eine nächste Flüchtlingswelle und niemand bemerkt es, weil an den Bahnhöfen Normalität herrscht und sich an den Grenzübergängen Touristen tummeln?