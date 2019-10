Der Leichtathletikverband hat seine besten Athleten in die Wüste geschickt. In Katar laufen, springen und werfen sie dort derzeit um Gold, Silber oder Bronze. Rund um die WM, die im modernen Stadion Khalifa International stattfindet, ist Kritik laut geworden. Vor allem die Aktiven fühlen sich von den Funktionären verkauft. Damit haben sie recht. Aber das ist kein Einzelschicksal der Leichtathletik, sondern im Profisport "Part of the Game".