Die USA und zwei Botschaften an Israel

Zuletzt wenige Tage nach dem brutalen Terror der Hamas am 7. Oktober, die mehr als 1400 israelische Zivilisten abschlachtete. Der anstrengende, persönlich und politisch riskante Trip nach Tel Aviv sollte den Israelis versichern, dass in der Stunde der Not auf ihn Verlass sei. Dafür überwand Biden seine Abneigung gegen Benjamin Netanjahu, den er bis dahin nicht im Weißen Haus empfangen wollte.