Selten zuvor zogen die US-Demokraten so geschlossen in den Präsidentschaftswahlkampf wie heuer. Joe Biden braucht nicht zu befürchten, bei seiner Nominierung morgen, Dienstag, ausgebuht zu werden. Das ist beim ersten virtuellen Parteitag in der Geschichte der USA ohnehin kaum möglich. Aber auch in den elektronischen Netzwerken gibt es wenig Querschüsse von der Basis.