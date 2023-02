Oberösterreich kann sich jedes Jahr darüber freuen, dass 1500 bis 1600 junge Menschen einen Abschluss an einer der vier Fachhochschulen machen, davon 1300 in einem technischen Studium. Die Absolventen können sich den Job in der Regel aussuchen, sie sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Dazu kommt, dass die vier FH im Bereich der angewandten Forschung mittlerweile 28 Millionen Euro umsetzen.