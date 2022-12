Es war der Satz, auf den die Menschen seit fast drei Jahren gewartet haben: "Die Pandemie ist beendet", erklärte Deutschlands berühmtester Virologe Christian Drosten am Stefanitag. Die Immunität in der Bevölkerung werde nach diesem Winter so breit und belastbar sein, dass das Virus im Sommer kaum noch durchkommen könne, argumentiert er.