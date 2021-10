Ein Diplomat im Kanzleramt. An jenem Ort, an dem Staatsanwälte vor wenigen Tagen neue Indizien gesucht haben, um ihren schweren Korruptionsverdacht, den sie gegen Vorgänger Sebastian Kurz und dessen engste Mitarbeiter hegen, zu untermauern. Alexander Schallenberg scheint in diesem Vakuum, in dem die ÖVP nach dem Kurz abgerungenen Rückzug zwischen totaler Verunsicherung und in Teilen Rachegelüsten gegenüber dem aufmüpfigen Juniorpartner schwankt, der Mann mit den richtigen Eigenschaften zu sein.