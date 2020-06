Seit die voestalpine an der Börse notiert, hat das Unternehmen am Ende eines Jahres keine so hohen Verluste vorgelegt – bis gestern. Der erste Reflex "Kein Wunder, Corona" greift aber zu kurz. Dass der Linzer Leitkonzern in rote Zahlen schlittern würde, war im Dezember schon klar – in einer Gewinnwarnung versteckt. Damals hieß es, dass das Betriebsergebnis "gerade noch positiv" sein werde. Damit war klar: Nach den Finanzierungskosten bleiben rote Zahlen.