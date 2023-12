Die USA haben Israel von Anfang an dazu gedrängt, nichts zu tun, was den Krieg gegen die Hamas zu einem Regionalkonflikt ausweitet. Tatsächlich wird diese Gefahr angesichts der breit angelegten Kampagne, die fast 20.000 Menschen in Gaza das Leben gekostet hat, mit jedem Tag größer. Erst recht, nachdem die Huthi-Milizen die internationale Handelsschifffahrt im Roten Meer ins Visier genommen haben.