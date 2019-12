Es ist bezeichnend für den Zustand der FPÖ: Just an dem Tag, an dem Obmann Norbert Hofer erste Details seiner Parteireform präsentiert, tauchen neue despektierliche Details rund um seinen Vorgänger auf. Heinz-Christian Strache soll einen Detektiv auf Johann Gudenus angesetzt haben, um die Involvierung seines ehemals Vertrauten in die Ibiza-Falle zu prüfen. Strache dementiert.